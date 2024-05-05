مؤتمر وطني لرفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات بالجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لرفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات بالجامعات السعودية من خلال تبادل الأفكار والتجارب المشتركة لتعزيز مفهوم المنظومة التعليمية، أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، أن التسجيل ما زال مفتوحًا للمؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب (NCCC 2024) الذي تستضيفه الجامعة الأربعاء المقبل، تحت عنوان (تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام)، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للمؤتمر (nccc.iau.edu.sa).

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور عبدالله المهيدب، أن المؤتمر يجمع كافة كليات الحاسب من جامعات المملكة والتي بلغت 36 كلية من مختلف مناطق المملكة، ويناقش عدة محاور أبرزها؛ الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، إضافة إلى علوم البيانات.

ويصاحب المؤتمر الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء كليات الحاسب بالجامعات السعودية في رحاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام خلال الفترة من 29 شوال إلى 1 ذو القعدة المقبل، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والعالمية موزعين على 7 ورش عمل و 4 جلسات حوارية و 6 جلسات رئيسة و33 متحدثا.

كما يصاحب المؤتمر مسابقة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار ومسابقة البرمجة الوطنية السادسة ومسابقة التقط العلم، إضافة إلى معرض الملصقات للمشاريع الريادية الابتكارية.

المؤتمر يستعرض: