مؤتمر وطني لرفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات بالجامعات

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وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور عبدالله المهيدب، أن المؤتمر يجمع كافة كليات الحاسب من جامعات المملكة والتي بلغت 36 كلية من مختلف مناطق المملكة، ويناقش عدة محاور أبرزها؛ الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، إضافة إلى علوم البيانات.
ويصاحب المؤتمر الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء كليات الحاسب بالجامعات السعودية في رحاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام خلال الفترة من 29 شوال إلى 1 ذو القعدة المقبل، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والعالمية موزعين على 7 ورش عمل و 4 جلسات حوارية و 6 جلسات رئيسة و33 متحدثا.
كما يصاحب المؤتمر مسابقة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار ومسابقة البرمجة الوطنية السادسة ومسابقة التقط العلم، إضافة إلى معرض الملصقات للمشاريع الريادية الابتكارية.
المؤتمر يستعرض:
- الممارسات الناجحة في القضايا الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.
- طرح أفكار ومساهمات لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة.
- فتح باب الشراكة والتعاون في البحث والابتكار وريادة الأعمال.
- تعزيز الخدمات المجتمعية.
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