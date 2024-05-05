25 يوما وتبدأ عقوبات عدم ترقيم الإبل

تنتهي مهلة ترقيم الإبل بعد 25 يوما مع نهاية شهر مايو الجاري، لذلك دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مُلّاك الإبل إلى اغتنام ما تبقى من المهلة المجانية لتسجيل إبلهم إلكترونيًا، موضحة أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات، التي تبدأ بالإنذار في المرة الأولى، ثم غرامة مالية 1000 ريال، و2000 ريال بالمرة الثانية، بالإضافة إلى أن الأنظمة تمنع تداول أو بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، ومؤكدة أن الترقيم يضمن لهم حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم.

وأشارت الوزارة إلى الفوائد العديدة لترقيم الإبل. فبالإضافة إلى أنه يُمكّنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ويساعدها في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، فإنه يوفّر العديد من المزايا والفوائد لمُلّاك الإبل، حيث يسهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة، وبناء رؤية شاملة عنها. كما أنه يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، إلى جانب أن الترقيم يساعد في رصد أعداد وأنواع وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى تمكين مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، بالإضافة إلى إسهام الترقيم في ضبط حركة الإبل السائبة، وتقليل تسبّبها في الحوادث على الطرق السريعة، وإتلاف الممتلكات.

يُذكر أن الوزارة أطلقت، في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابيا على أهميتها الاقتصادية والبيئية والحيوية.