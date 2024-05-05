شكرا لقرائتكم أرامكو تتربع على عرش أفضل 10 علامات تجارية بالشرق الأوسط 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحافظ شركة أرامكو على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، كما استطاعت شركة أرامكو السعودية أن تحقق تقدمًا ملحوظًا في قائمة أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، حيث تقدمت مركزين في قائمة أكبر شركات العالم قيمة سوقية.

أرامكو أقوى العلامات التجارية بالشرق الأوسط

وقال التقرير السنوي عن العلامات التجارية الأكثر قيمة وأقوى في الشرق الأوسط الصادر من موقع brandirectory المتخصص في تقييم العلامات التجارية حول العالم، إن أرامكو حافظت على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة بالشرق الأوسط، على الرغم من انخفاض قيمة العلامة التجارية بنسبة 8٪ إلى 41.6 مليار دولار أمريكي.

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ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الإيرادات، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض الكميات المباعة، إلا أن قوة العلامة التجارية لأرامكو ساهمت أيضًا في أن تصبح أقوى العلامات التجارية بالشرق الأوسط.

ترتيب أرامكو من حيث القيمة السوقية عالميًا

ومع المشهد المتطور للاقتصاد العالمي، أصبحت الشركات الكبرى من حيث القيمة السوقية موضوع اهتمام المستثمرين وعشاق السوق وحتى المراقبين الماليين، وجاء ترتيب الشركات عالميًّا من حيث القيمة السوقية في المركز الثالث على مستوى العالم.

الشركة التخصص القيمة السوقية بالدولار

#1 ميكروسوفت Microsoft تكنولوجيا $3.1 trillion #2 أبل Apple تكنولوجيا $2.68 trillion #3 أرامكو Saudi Aramco النفط $1.929 trillion #4 ألفابت Alphabet (Google) تكنولوجيا $1.926 trillion #5 إنفيدياNvidia تكنولوجيا $1.905 trillion #6 أمازون Amazon تجارة إلكترونية $1.81 trillion #7 Meta Platforms سوشيال ميديا $1.26 trillion #8 Berkshire Hathaway استثمارات متنوعة $883.7 billion #09 Eli Lilly أدوية $724.6 billion #10 TSMC أشباه الموصلات $708.75 billion

أرباح أرامكو

تساهم الاحتياطيات النفطية الهائلة التي تتمتع بها أرامكو السعودية وموقعها الإستراتيجي في الشرق الأوسط في تعزيز مكانتها بين الشركات الرائدة في السوق العالمية.

حققت شركة أرامكو طفرة في الأرباح تصل لأكثر من 100 مليار دولار على الرغم من انخفاض أسعار النفط، حيث سجلت المجموعة المملوكة للحكومة ثاني أعلى ربح سنوي، حتى مع تأثير تخفيضات الإنتاج على الأداء.

ترتيب أفضل العلامات التجارية بالشرق الأوسط

وجاء ترتيب أفضل العلامات التجارية بالشرق الأوسط بحسب قائمة موقع brandirectory المتخصص في تقييم العلامات التجارية حول العالم كالتالي:

1.أرامكو: 41.6 مليار دولار.

2. أدنوك: 15.2 مليار دولار

3. إس تي سي السعودية: 13.9 مليار دولار

4. اتصالات الإمارات: 11.7 مليار دولار

5. بنك قطر الوطني: 8.4 مليار دولار

6. طيران الإمارات: 6.6 مليار دولار

7. مصرف الراجحي: 6.4 مليار دولار

8. سابك: 4.9 مليار دولار

9. البنك الأهلي السعودي: 4.4 مليار دولار

10. مؤسسة البترول الكويتية: 4.4 مليار دولار