دعم البحوث العلمية المتميزة في مجال التحول الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لدعم البحوث العلمية المتميزة في مجال التحول الرقمي، تنظم جامعة الملك سعود ممثلة بكلية إدارة الأعمال اليوم وغدا المؤتمر الثالث لكليات العلوم الإدارية بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد والأعمال».

ويهدف المؤتمر الذي يأتي برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، إلى استعراض البحوث العلمية المتميزة وتبادل الخبرات في المجالين الإداري والأكاديمي، والاستفادة من تجارب الجامعات العالمية، وتوطيد أواصر التعاون بين كليات العلوم الإدارية في الجامعات الخليجية، إلى جانب تشجيع وتنمية إمكانات البحوث العلمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي واستعراض تطبيق ذلك في العملية التعليمية في كليات العلوم الإدارية، ومقارنتها بأفضل التجارب العالمية الناجحة.

ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسة منها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كليات إدارة الأعمال، وفعالية الأعمال في ظل التحول الرقمي، ودور التحول الرقمي في الاقتصاد، والتطورات الإدارية والمحاسبية وإستراتيجيات صنع القرار.

محاور المؤتمر: