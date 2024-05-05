شكرا لقرائتكم خبر دعم البحوث العلمية المتميزة في مجال التحول الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المؤتمر الذي يأتي برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، إلى استعراض البحوث العلمية المتميزة وتبادل الخبرات في المجالين الإداري والأكاديمي، والاستفادة من تجارب الجامعات العالمية، وتوطيد أواصر التعاون بين كليات العلوم الإدارية في الجامعات الخليجية، إلى جانب تشجيع وتنمية إمكانات البحوث العلمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي واستعراض تطبيق ذلك في العملية التعليمية في كليات العلوم الإدارية، ومقارنتها بأفضل التجارب العالمية الناجحة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسة منها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كليات إدارة الأعمال، وفعالية الأعمال في ظل التحول الرقمي، ودور التحول الرقمي في الاقتصاد، والتطورات الإدارية والمحاسبية وإستراتيجيات صنع القرار.
محاور المؤتمر:
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كليات إدارة الأعمال.
- فعالية الأعمال في ظل التحول الرقمي.
- دور التحول الرقمي في الاقتصاد.
- التطورات الإدارية والمحاسبية واستراتيجيات صنع القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم البحوث العلمية المتميزة في مجال التحول الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.