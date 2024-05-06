زراعة 15 ألف شجرة بجدة خلال الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة محافظة جدة من أعمال التشجير والزراعة وتهيئة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء، حيث بين تقرير الربع الأول للعام الحالي زراعة 15,674 شجرة متنوعة، في الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة، والحدائق وممرات المشاة، ضمن مستهدفات زراعة 105,000 شجرة بالمحافظة، لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وشملت الأعمال المنجزة خلال الربع الأول رفع 203,245 م2 من المخلفات وردميات التربة، إلى جانب صيانة 195,235 م من شبكات الري، وضمن جهود تحسين المظهر الجمالي للأشجار، بالإضافة إلى تقليم 25,700 شجرة، و8650 نخلة، وإزالة 2372 شجرة ضارة، فيما جرى تشجير وزراعة 154 شجرة بنطاقات المدارس والمساجد والمباني الحكومية، وذلك لزيادة المساحات الخضراء وإيجاد بيئة طبيعية وصحية ومواجهة لتحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية. جهود الأمانة: المستهدف زراعة 105 آلاف شجرة.

رفع 203,245 م2 من المخلفات.

صيانة 195,235 م2 من شبكات الري.

تقليم 25,700 شجرة، و8650 نخلة.

إزالة 2372 شجرة ضارة.

زراعة 154 شجرة بنطاقات المدارس.

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