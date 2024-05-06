النويصر يحتفل بزواج ابنه يزن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، احتفل رئيس تحرير الصحيفة الزميل موفق النويصر بزواج نجله الأكبر المهندس يزن النويصر على كريمة سامي سعد السعيد، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة. «مكة» تهنئ العريسين وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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