شكرا لمتابعة خبر عن صاحب مكتب للزواج: وقعت حالات ابتزاز لشخصيات اعتبارية بسبب زواج المسيار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رجل الأعمال وصاحب مكتب لزواج المسيار حسن الناهسي ، عن تعرض الرجال ومنهم شخصيات اعتبارية للابتزاز بسبب زواج المسيار .

وقال الناهسي خلال لقائه مع قناة «روتانا خليجية» : ” إن بعض الحسابات الوهمية يسوقون لزواج المسيار ، حيث يتم استدراج الراغبين في الزواج من أجل الوصول لحساباتهم البنكية ، ولدي أدلة توضح استدراج بعض الشخصيات الاعتبارية خارج المملكة وابتزازهم ” .

وتابع : ” زواج المسيار جريمة في حق المرأة والمجتمع ويقلل من قيمتها إذا تنازلت عن حقها في هذا الزواج ستكون سلعة رخيصة عند أي رجل بحجة أنه ليس الأول ولا الأخير ، مؤكداً على ضرورة وضع ضوابط تعطي للزواج أهلية الشرعية والقانونية .

كما أوضح حقوق المرأة في زواج المسيار فيما يخص الولي ، المصروف ، السكن ، المبيت ، الكشف الطبي والذي يتجاوز عنه بعض الأزواج .

واختتم حديثه عن الحسابات الوهمية للخاطبات ، واللاتي يستدرجن الراغبين في الزواج من أجل الوصول لحساباتهم البنكية ، وبالتالي لا تستطيع المرأة أو الرجل تقديم شكوى ضد هذه الحسابات التي روجت لزواج المسيار بشكل الذي أساء للعلاقة الزوجية والأسرة على مستوى العالم العربي والإسلامي .