شكرا لقرائتكم خبر تطوير المسار المهني للمبتعثين في البيولوجيا وعلوم الشيخوخة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شملت فرصا لتطوير المسار المهني في البيولوجيا وعلوم الشيخوخة، نظمت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عدة برامج نوعية؛ بهدف تعريف الطلبة والخريجين بمستجدات سوق العمل والمهارات المطلوبة والبرامج المتميزة التي تطرحها الجهات ذات الاختصاص بالمملكة.

وفي هذا السياق، عقد اجتماع بين الملحقية الثقافية وممثلي قسم استقطاب الكفاءات بصندوق الاستثمارات العامة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في تدريب الخريجين وتطوير مهاراتهم.

ودعت الملحقية الطلبة المنتظمين للتسجيل في برنامج «كاوست» لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتنمية المهارات والاستعداد لسوق العمل، كما عرّفت أيضا بالفرص التدريبية الوظيفية الدولية، بما في ذلك فرص العمل في منظمة الأمم المتحدة عبر الجهات الرسمية المختصة وبرامج أخرى متنوعة منها فرص لخريجي الدكتوراه السعوديين لتطوير مسارهم المهني في مجالات البيولوجيا وعلوم الشيخوخة، بما في ذلك زمالة ما بعد الدكتوراه لمؤسسة هيفولوشن لعام 2024 (HF-SAP).

بدوره أوضح مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الدكتور عبدالعزيز بن يوسف التركي أن الملحقية الثقافية السعودية مستمرة في التنسيق لإيجاد فرص تدريب متميزة للطلبة لمحاولة زيادة تنافسية الخريجين السعوديين في سوق العمل من خلال تعريفهم وإكسابهم المهارات المطلوبة وكذلك من خلال تنسيق الاجتماعات مع الخبراء في مجالات الاختصاص المتعددة.

البرامج النوعية:

التعريف بمستجدات سوق العمل والمهارات المطلوبة.

البرامج المتميزة التي تطرحها الجهات ذات الاختصاص.

التعريف بالفرص التدريبية الوظيفية الدولية بما فيها: