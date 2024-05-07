شكرا لقرائتكم خبر حضور واسع لـ10 عروض في أوبرا زرقاء اليمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مركز الملك فهد الثقافي أمس الأول آخر عروض أوبرا «زرقاء اليمامة»، أول أوبرا سعودية والأكبر باللغة العربية، التي قدمتها وأنتجتها هيئة المسرح والفنون الأدائية، حيث امتدت العروض من 25 أبريل حتى 4 مايو الحالي.

واستمتع حضور الأوبرا الجديدة برحلة فنّية زاخرة، شكلت فيها تراجيديا قصة زرقاء اليمامة الراسخة في تراث الجزيرة العربية مادة ثرية لابتكار الأشعار والمشاهد، التي أجاد صياغتها ونظم معانيها مؤلف العمل الشاعر والكاتب المسرحي السعودي صالح زمانان، وذلك ليمنح المشاهد نظرة جديدة تظهر مدى العمق الفني والإبداعي الكامن في القصص المتوارثة في شبه الجزيرة العربية.

وتناولت الأوبرا قصة زرقاء اليمامة ومحاولاتها لإنذار قبيلتها «جديس» من خطر غزو قادم يهدد وجودهم، متسلحة بمكانتها الرفيعة لدى القبيلة وببصرها الحاد الذي اشتهر بأنه يرى الراكب على بعد مسافة 3 أيام.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أن أوبرا «زرقاء اليمامة» حظت بإقبال واسع من متذوقي الفن في المملكة، واتسمت بقدرتها على توظيف الحرف العربي في إيقاع أوبرالي، حيث تروي فصول الصراع الإنساني في كثير من منحنيات القصة، وتجسد قدرة الفن على تجاوز الحدود والارتقاء بالروح الإنسانية.

وأشار إلى أن أول أوبرا سعودية جاءت لتستنطق التاريخ عبر تقديم قصة زرقاء اليمامة؛ التي تزخر بالمنعطفات الدرامية القوية بكامل ما تحتويه من لحظات شاعرية وأحداث درامية ومواجهات ملحمية، مشيرا إلى أن الأوبرا تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية، تتجسد فيها أشهر القصص الروائية والتراثية الثقافية.

أهداف أوبرا زرقاء اليمامة: