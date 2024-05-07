الشلالات تشق جبال نجران وعسير تكتسي بالأخضر

شهدت معظم جبال منطقة نجران تدفقًا غير مسبوق لمياه الأمطار، وشكلت شلالات منحدرة نحو الأودية والشعاب بكثافة عقب تجمع السيول الجارفة بمعظم المحافظات والمراكز الشرقية والشمالية والغربية خاصة بجبال العجمة بدحضة وجبال بير عسكر غربا وجبال عرقان، وعدد من الجبال شمال وشرق نجران، إذ سالت معظم الأودية يتصدرها وادي نجران الرئيسي وأودية عرقان وأبا الرشاش وبظي والضيقة وساري والحدبا والحصينية والرويكبة والشرفة.

تحذيرات متواصلة

من جهته واصل مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة نجران تحذيراته من عبور مواقع جريان المياه والسيول ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر.

كما شدد الدفاع المدني بالإبتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك عقب دخول المنطقة في دائرة الإنذار الأحمر الصادر من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة، والتي تصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية وأتربة مثارة وعواصف ترابية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، ويجب اتباع إرشادات السلامة على منطقة نجران ومحافظة شرورة وبدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمه.

محاصيل وفيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أمس، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل.

إلى ذلك أعادت الأمطار الغزيرة، التي شهدتها منطقة عسير خلال الأسابيع الماضية، الحياة إلى المزارع، والحقول والبساتين، المنتشرة في جميع محافظات المنطقة، حيث تحولت معها إلى مسطحات خضراء على امتداد سهولها وجبالها، تزامن ذلك مع ارتفاع كمية المحاصيل الزراعية، وخاصة مزارع حبوب الذرة والقمح والشعير، وبساتين الفواكه الموسمية المتنوعة، وحقول الخضار المشكلة.