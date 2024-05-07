تحذيرات متواصلة
من جهته واصل مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة نجران تحذيراته من عبور مواقع جريان المياه والسيول ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر.
كما شدد الدفاع المدني بالإبتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك عقب دخول المنطقة في دائرة الإنذار الأحمر الصادر من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة، والتي تصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية وأتربة مثارة وعواصف ترابية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، ويجب اتباع إرشادات السلامة على منطقة نجران ومحافظة شرورة وبدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمه.
محاصيل وفيرة
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أمس، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل.
إلى ذلك أعادت الأمطار الغزيرة، التي شهدتها منطقة عسير خلال الأسابيع الماضية، الحياة إلى المزارع، والحقول والبساتين، المنتشرة في جميع محافظات المنطقة، حيث تحولت معها إلى مسطحات خضراء على امتداد سهولها وجبالها، تزامن ذلك مع ارتفاع كمية المحاصيل الزراعية، وخاصة مزارع حبوب الذرة والقمح والشعير، وبساتين الفواكه الموسمية المتنوعة، وحقول الخضار المشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشلالات تشق جبال نجران وعسير تكتسي بالأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.