حملة للتطعيم ضد الحصبة بمدارس المدينة

تنفذ وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، الأسبوع المقبل، حملة للتطعيم باللقاح الفيروسي الثلاثي «الحصبة» للأطفال بين سن الرابعة والعاشرة، حيث ستبدأ الحملة الأسبوع المقبل في المدارس بالتنسيق مع المراكز الصحية، إذ تعد الحملة أحد الأهداف الإستراتيجية المهمة في الوقاية من الحصبة.

جدول التطعيمات

يبدأ الفريق الصحي العمل في تطعيم الأطفال من خلال زيارة المدارس في المدينة المنورة لرياض الأطفال والمدارس المتوافرة فيها مراحل الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، إذ تستهدف الحملة تطعيم كل الطلبة ابتداء من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، باعتبار أن هذا اللقاح من اللقاحات الأساسية ضمن جدول التطعيمات الوطني.

جلسات التطعيم

طلبت الصحة من إدارات المدارس التنسيق مع المراكز الصحية القريبة من نطاقها، لتحديد موعد زيارة الفريق الطبي، والتأكد من تطعيم كل الطلبة المستهدفين في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال مع إبلاغ أولياء الأمور عن انطلاق الحملة الوطنية داخل المدينة المنورة فقط، وتجهيز الملفات وكشوف الطلبة المستهدفة، وتجهيز مقر مناسب لعمل جلسات التطعيم داخل المدرسة يكون بعيدا عن الشمس، وإيجاد آلية لدخول وخروج الطلبة. كذلك وضع آلية تنظيم لمن لم يُطعم في المدرسة او المركز.

عادة ما يتم إعطاء اللقاح كتحصين مجتمعي للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (اللقاح الثلاثي الفيروسي)، ويُوصى بجرعتين منه قبل دخول الطفل المدرسة، وتعطى الجرعة الأولى عند عمر 12 شهرًا، والأخرى عند عمر 15 شهرًا.

طرق الوقاية

تكون الوقاية من الحصبة عبر أفضل الطرق للوقاية هي تلقي اللقاح الثلاثي الفيروسي، الذي يعد من التطعيمات الروتينية التي تعطى للأطفال، ويمكن الوقاية من الإصابة بعد مخالطة مصابين للأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات أن لديهم دليلًا على وجود مناعة ضد الحصبة بإعطائهم لقاح MMR في غضون 72 ساعة من التعرض للحصبة.

الحصبة

- عدوى فيروسية تصيب الأطفال غالبًا

- تزول خلال 7 إلى 10 أيام

- يمكن لأي شخص أن يُصاب بالحصبة

- أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار

- يمكن أن تسبب مضاعفات صحية خطيرة