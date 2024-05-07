شكرا لمتابعة خبر عن الشادي يروي حكاية آخر بيتين للأمير بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الشاعر صالح الشادي، حكاية آخر بيتين للأمير بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.

وقال صالح الشادي، عبر برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه حينما رأى القصيدة شعر بالضيق ورد عليها بأبيات إضافية، ثم أضاف بيتين آخرين بعد وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن.

وكان قد توفي الأمير بدر بن عبدالمحسن، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتعتبر آخر الأبيات التي غرد بها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على منصة إكس «الناس ما همَّها ظروفكْ.. ‏كود الذي يحزن لغمّكْ، ‏وإن شلت حملك على كتوفكْ.. ‏بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ».