تراند اليوم : شاهد :كاميرا سرية توثق قصر " بوتين " من الداخل

صحيفة الخليج 365 : نشرت صحيفة " الديلي ميل " مقطع فيديو وثقته كاميرا خفية ، قصر الرئيس الروسي " فلاديمير بوتين " المجدد من الداخل ، تزامنا مع حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة .

وأظهر الفيديو ، تجول الكاميرا الخفية داخل غرفة نوم الرئيس الروسي والحمام وحوض السباحة ، كما ظهرت الجدران المزينة بأيقونات وصور دينية مقدسة .

ويضم القصر الذي تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع مجمعًا تحت الأرض مكونًا من 16 طابقًا تم بناؤه داخل الجرف، و11 غرفة نوم وكازينو وسينما وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة، كلها تقع داخل مساحة 17000 فدان تخضع لحراسة مشددة، وفق صحيفة ذي صن البريطانية.