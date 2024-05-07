عقود موسمية للسعوديين والمقيمين في الحج عبر «أجير»

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ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر منصة «باب أجير» التي تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال مواسم الحج.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك، حيث تلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسميا، مع التأكيد على أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.
وتوفر خدمة «أجير الحج» للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين موقتا، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.
وتسعى «أجير الحج» لتحقيق جملة من الأهداف منها، تعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عمل مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.
خدمة «أجير الحج»:
- توفر للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل.
- توظيف السعوديين والمقيمين موقتا.
- عرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج.
- استعراض فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.
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