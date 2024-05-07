«الجوازات» تعلن جاهزيتها لموسم الحج بكوادر مؤهلة

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ونقل اليحيي خلال الاجتماع، تحيات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حاثا منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، ومواصلة جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.
وكانت الجوازات بدات في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة الكترونيا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة مقيم الالكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال موسم الحج.
خدمات أبشر الخاصة بالحج:
- استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول لمكة.
- لا حاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
- إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين.
- لحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين.
- حاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين.
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