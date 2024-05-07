شكرا لقرائتكم خبر الشورى يدعو لوضع ضوابط للحد من طلبات الاستثناء للأنظمة التنافسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444 / 1445هـ
ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل، وبناء شراكات دولية تعزز ترتيب المملكة في التقارير الاقتصادية الدولية، بما يعكس الوضع الاقتصادي والبيئة التنافسية في المملكة.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز الوطني للتنافسية حوكمة الأدوار والمسؤوليات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالتنافسية.
وفي الشأن البيئي دعا المجلس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى العمل مع الجهات ذات الاختصاص، لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه.
مطالبات خلال الجلسة:
- الإسراع في إنجاز مشروع أتمتة الإجراءات وربط جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع البحري.
- وضع جدول زمني للمشاريع المتعثرة للمركز الوطني للأرصاد.
- التنسيق للتأكد قبل البدء في عمليات الاستمطار الصناعي من جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري.
- معالجة تسرب موظفي المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه واستقطاب الكوادر المتخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يدعو لوضع ضوابط للحد من طلبات الاستثناء للأنظمة التنافسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.