دعوة طلاب مكة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة الطلاب والطالبات والمعلمين والباحثين للمشاركة في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز 2024، وتعد من الجوائز الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الإدارة أن الجائزة تعنى بتقديم وتكريم المتميزين من الطلبة والمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس، إضافة للبحوث التربوية المتميزة. وبينت أن الجائزة تتكون من فئات عدة منها: جائزة المدرسة والإدارة المتميزة (حكومي)، جائزة الطالب المتميز (مرحلة الثانوية)، جائزة المعلم المتميز، جائزة الإلكسو للبحث التربوي المتميز، جائزة الأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، وجائزة التجارب المدرسية في رعاية الموهوبين. وأفادت إدارة التعليم بأن آخر موعد لرفع ملفات الفئات المستهدفة هو 16/ 2/ 1446هـ للجنة التميز بقسم الإشراف التربوي لإدارة تعليم مكة.

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