«أم القرى» تطور القدرات البشرية بالواقع الافتراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت أعمالها تطوير القدرات البشرية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، شاركت جامعة أم القرى شريك بحث وابتكار لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية. وجاءت مشاركة الجامعة في التعريف بحزمة من الخدمات التقنية المقدمة من قبل مركز البحث والابتكار في الصحة والسلامة المهنية؛ بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، وشركة وادي مكة للتقنية؛ منها تقنيات حديثة في مجال الصحة والسلامة المهنية؛ والتي تضمنت (تقنيات الواقع الافتراضي لتطوير القدرات البشرية في مجال الصحة والسلامة المهنية، واستخدام ذكاء الأعمال، والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الامتثال في مجال الصحة والسلامة المهنية). خدمات تقنية للجامعة: تقنيات الواقع الافتراضي لتطوير القدرات البشرية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الامتثال.

مشروع الطب المهني الاتصالي.

مشروع الدور لتقييم وتحليل المخاطر.

الذكاء الاصطناعي في السلامة والصحة المهنية.

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