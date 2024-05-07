انضمام 4700 طالب وطالبة إلى فصول موهبة العام المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينضم 4700 موهوب وموهوبة إلى «فصول موهبة» العام المقبل، إذ اختتمت إدارة الشراكة مع المدارس بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أعمال توزيع الطلاب المقبولين في برنامج «فصول موهبة» للعام الدراسي المقبل 2024 - 2025.

وتجاوز عدد الطلاب المرشحين لبرنامج فصول موهبة 10 آلاف طالب وطالبة، أتيح لهم التسجيل خلال صفحة البرنامج على موقع «موهبة» لشهر، خلال الفترة من 17 مارس وحتى 17 أبريل 2024، إذ تقدم للالتحاق بالبرنامج عبر نظام التسجيل الخاص بالبرنامج قرابة 5000 طالب وطالبة، وبلغ عدد المقبولين منهم 4700، تنافسوا على المقاعد الدراسية المتاحة في مدارس الشراكة بمدن المملكة.

وأشار مدير إدارة الشراكة مع المدارس في «موهبة» عيسى الفيفي، إلى أنه تم توزيع الطلاب المقبولين بناء على خوارزمية واضحة، تضمن تحقيق الرغبة الأولى للطلاب المحققين للدرجة الأعلى في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، مع إتاحة الخيارات لجميع الطلاب أثناء التقديم.

مبينا أنه تم توزيعهم بالمفاضلة بينهم، على المدارس وفقا لدرجاتهم في المقياس، وحسب الرغبات المدخلة من الطلاب وأولياء أمورهم على نظام التسجيل.

من جهتها، أشارت إدارة الشراكة مع المدارس في «موهبة» إلى ضرورة قيام جميع الطلاب المقبولين بمراجعة المدارس التي تم قبولهم فيها، لتأكيد موافقتهم واستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة الزمنية المحددة.

عدد الطلاب المتوقع بفصول موهبة للعام الدراسي المقبل