وزير التعليم: الفصول الثلاثة تحت الدراسة

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن الفصول الدراسية الثلاثة حتى الآن تحت الدراسة وهناك تكليف من المقام الكريم بدراسة التأثير الإيجابي والتحديات. وأضاف وزير التعليم: "أولوياتنا أن تكون الجامعات السعودية في مصاف الجامعات العالمية ومتوائمة مع سوق العرض والطلب". مشيرا إلى زيادة فرص ترقية المعلمين والمعلمات والإداريين إلى أكثر من 71 ألف خلال عامين مقارنة بـ 7 آلاف قبل 5 أعوام. وتابع قائلا: مهتمون بالمعلمين والمعلمات واستقرار العملية التعليمية التي ستؤدي بالتالي إلى تعزيز نواتجها.



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