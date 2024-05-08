طلاب «مصنع الكوميديا» يبدؤون المرحلة التعليمية

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وشهدت أروقة أستديوهات مرواس في بوليفارد سيتي استقبال الطلاب في مجالي التمثيل المسرحي والكتابة المسرحية، الذين قدم لهم عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت الفنان الدكتور خالد أمين محاضرة تعريفية بالمرحلة التعليمية وأهميتها، داعيا الجميع إلى الاستفادة منها، والالتزام وتحقيق أعلى درجات التفاعل والتميز الذي سيجعلهم نجوم المستقبل.
في الجانب الآخر بدأ أستاذ الدراما والنقد المعاصر الدكتور أحمد صقر في إعطاء الدروس في مجال الكتابة المسرحية التي ستكون فرصة كبيرة لصعود جيل جديد يبدع في هذا المجال.
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