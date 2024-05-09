شكرا لمتابعة خبر عن إحالة محام للجنة تأديب لتقديمه محتوى مضلل لمتابعيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحالت وزارة العدل، اليوم الخميس، محاميًا إلى لجنة تأديب المحامين، لمخالفته قواعد السلوك المهني؛ لتقديمه محتوي مضلل للمتابعين في أحد المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي ‘إكس’، واخلاله بشرف مهنة المحاماة.

وأوضحت الوزارة، أن منشور المحامي تضمن نشر حكم غير نهائي، وعبارات دعائية تتضمن معلومات مغلوطة عن حكم لمحكمة الاستئناف، مدعياً تخفيض مقدار العقوبة من خمس سنوات إلى ستة أشهر، بما يتنافى مع عدد من قواعد السلوك المهني للمحامين، ومنها القاعدة (السابعة والثلاثين) التي نصت على أن: «يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان -بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني- بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة».