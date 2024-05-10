تراند اليوم : شاهد.. سفير إسرائيل يضع ميثاق الأمم المتحدة في فرامة الورق اعتراضا على توصية بمنح العضوية لفلسطين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، قيام سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، بوضع ميثاق الأمم المتحدة داخل فرامة الورق، قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأظهر الفيديو، إردان وهو يستخدم فرامة الورق لتمزيق ميثاق قرار الأمم المتحدة على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والجدير بالذكر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة، بشكل إيجابي.

وصوتت نحو 143 دولة لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.