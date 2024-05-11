تراند اليوم : بالفيديو.. تفاصيل إنقاذ شاب لصديقه تعرض لالتماس كهربائي وفقد وعيه أثناء لعب كرة القدم في الجوف

صحيفة الخليج 365: تمكن شاب من إنقاذ صديقه أثناء لعب كرة القدم في أحد الملاعب الخاصة بالجوف، بعد أن تعرض لحادث التماس كهربائي وفقد وعيه.

وقال الشاب المنقذ محمد الشمري:" كنا نلعب كرة والكرة طلعت فوق الملعب، فصعد فارس على السلم لجلب الكرة، وكان هناك التماس كهرباء في السلم."

وأضاف وفقاً لقناة الإخبارية:" صعدت خلفه على السلم وعندما لمسته صعقت بالكهرباء فسحبت يدي، وفارس كان غائباً عن الوعين فأمسكته من صدره وجذبته نحوي وسقطنا على الشباب، ثم نقلناه إلى المستشفى".

أما المصاب فارس فقال:" عندما تعرضت للصعق وفقدت الوعي ما شعرت بشيء إلا وأنا في المستشفى، اطمئنوا على صحتي وقالوا إنني تعرضت لشحنات كهربائية زائدة، وقد ظللت في المستشفى 5 أيام ثم خرجت منها، والحمد لله أنا بخير".