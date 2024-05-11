تراند اليوم : تركستاني: اللي ماسكين الأهلي اليوم مش أهلاويين.. وماجد النفيعي وعبدالإله مؤمنة لا يستحقان رئاسة النادي _فيديو

صحيفة الخليج 365: علق بدر تركستاني رئيس رابطة مشجعي الأهلي، على هبوط النادي الأهلي لأندية الدرجة الأولى الموسم قبل الماضي.

وقال تركستاني، خلال لقاء في "ركلة ترجيح": اللي ماسكين الأهلي اليوم مش أهلاويين، مشيرا: ماجد النفيعي وعبدالإله مؤمنة لا يستحقان رئاسة النادي وهما من فك الباب وصك الباب للنادي الأهلي.

وأكمل: لم أتخيل أن الأهلي نزل للدرجة الأولى، ولا يمكن لأحد يتابع الوسط الرياضي أن يتخيل ما حدث للأهلي وكان صدمة لهم.

وتابع:الأهلي بتاريخه وكيانه عامود من أعمدة الرياضة السعودية والممول الرئيسي للمنتخبات الوطنية في كل الألعاب يهبط بهذه الطريقة والكل يتفرج.