تراند اليوم : تركستاني: اللي ماسكين الأهلي اليوم مش أهلاويين.. وماجد النفيعي وعبدالإله مؤمنة لا يستحقان رئاسة النادي _فيديو

- 1/2
- 2/2
Screenshot_٢٠٢٤٠٥١١_٠٢٥٩٣٥
صحيفة الخليج 365: علق بدر تركستاني رئيس رابطة مشجعي الأهلي، على هبوط النادي الأهلي لأندية الدرجة الأولى الموسم قبل الماضي.
وقال تركستاني، خلال لقاء في "ركلة ترجيح": اللي ماسكين الأهلي اليوم مش أهلاويين، مشيرا: ماجد النفيعي وعبدالإله مؤمنة لا يستحقان رئاسة النادي وهما من فك الباب وصك الباب للنادي الأهلي.
وأكمل: لم أتخيل أن الأهلي نزل للدرجة الأولى، ولا يمكن لأحد يتابع الوسط الرياضي أن يتخيل ما حدث للأهلي وكان صدمة لهم.
وتابع:الأهلي بتاريخه وكيانه عامود من أعمدة الرياضة السعودية والممول الرئيسي للمنتخبات الوطنية في كل الألعاب يهبط بهذه الطريقة والكل يتفرج.