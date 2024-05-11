تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري يكشف متى يلجأ الشخص لعمليات التكميم ومتى يلجأ للنحت؟

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الطب الباطني الدكتور علي بالحارث، متى يلجأ الشخص لعمليات التكميم ومتى يلجأ للنحت.

وقال بالحارث، خلال لقاء ببرنامج "يا هلا"؛ "علاج مرض السمنة يشتمل عدة مراحل تبدأ بتخصيص الوزن وعمل الدايت والتمارين الرياضية، حتى يجد الشخص نفسه أمام الطبيب لأن الدهون سببت له مشاكل طبية وأصبح من الضروري أن يفكر في عملية التكميم".

وواصل: عمليات التكميم هي حل سهل بالنسبة لكثير من الأشخاص، ويلجأون لها بعد ما اتبعوا الرجيم ولم يعطيهم النتائج المرجوة.

وزاد: يجب أن يكون الشخص حريصا فيما يأكل لأن كل الأطعمة المصنعة شكلت خطورة على الخلايا ومستقبلاتها، مبينا: الشحوم الزائدة سبب للإصابة بالضغط والسكري وعند التخلص منها يزول البأس تماما.

وتابع: السمنة حالة معقدة متعددة مرتبطة بأشياء كثيرة، لافتا: عمليات التكميم يراها الشخص أنه يستطيع التحكم في نفسه بعد العملية.