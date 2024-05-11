تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص" يكشف سبب الشعور بالنعاس والكسل بعد تناول الطعام مباشرة

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، سبب الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام مباشرة.

وأوضح خلال مداخلة على قناة "السعودية" أنه يحدث تغيرات هرمونية بعد الطعام فالمسؤولة عن النشاط والحركة تنخفض والمسؤولية عن النوم تزيد لذلك يبدأ الجسم في الخمول.

وأشار إلى أن نوع الطعام يفرق وهناك أنواع تزيد الشعور بالخمول والنوم، مؤكدا أن نشاط الدماغ ينخفض أيضا قائلا: أسوأ شيء هو الأكل ثم التعرض للتفكير والحفظ وهذا سيتحكم فيه كمية الطعام فكلما زادت كان الشعور بالنوم أقوى.

وبين أن البروتين كاللحوم والدجاج تفرز هرمون الكسل فيزيد الشعور بالخمول والكسل.