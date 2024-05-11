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تراند اليوم : بالفيديو.. "مختص" يكشف سبب الشعور بالنعاس والكسل بعد تناول الطعام مباشرة

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صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، سبب الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام مباشرة.

وأوضح خلال مداخلة على قناة "" أنه يحدث تغيرات هرمونية بعد الطعام فالمسؤولة عن النشاط والحركة تنخفض والمسؤولية عن النوم تزيد لذلك يبدأ الجسم في الخمول.

وأشار إلى أن نوع الطعام يفرق وهناك أنواع تزيد الشعور بالخمول والنوم، مؤكدا أن نشاط الدماغ ينخفض أيضا قائلا: أسوأ شيء هو الأكل ثم التعرض للتفكير والحفظ وهذا سيتحكم فيه كمية الطعام فكلما زادت كان الشعور بالنوم أقوى.

وبين أن البروتين كاللحوم والدجاج تفرز هرمون الكسل فيزيد الشعور بالخمول والكسل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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