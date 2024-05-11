تراند اليوم : خبراء يكشفون تأثير تناول الخبز الأبيض على السكر والكوليسترول في الجسم

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن تأثير الخبز الأبيض على مستويات السكر والكوليسترول وفقا لموقعي "medicalnewstoday"، و"eatthis".

وقالوا إن الخبز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الدقيق الأبيض الغني بالنشا المكرر، الذي يتم هضمه بسرعة في الجسم وتحويله إلى سكر، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

وتابعوا، الخبز الأبيض غني بالكربوهيدرات المكررة التي يتم امتصاصها في مجرى الدم بسرعة، ما يسبب ارتفاع حاد في نسبة السكر، ويُشكل عبئا على الجسم، خاصة لمرضى لمرضى السكري أو الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

وأشاروا إلى أن نقص الألياف في الخبز الأبيض يؤدي إلى الشعور بالجوع مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، وهو عامل خطر لارتفاع مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى أن استهلاكه يُسرع من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء إلى مجرى الدم.

وينصح الخبراء باختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة كبديل صحي للخبز الأبيض، ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، التي تؤدي دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبطء عملية الهضم، ما يقلل من سرعة امتصاص السكر في مجرى الدم، وبالتالي يساعد في الحفاظ على استقرار مستوياته