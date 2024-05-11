وصول أول فوج لضيوف الرحمن من حجاج جنوب أفريقيا

وصل صباح اليوم أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادماً من جمهورية جنوب أفريقيا وعددهم 49 لموسم حج هذا العام.

وكان في استقبال الوفد فرع 13 التابع لشركة إثراء الخير لخدمات الحجاج إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية وذلك بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

كما تم استقبال الحجاج بفندق إقامتهم في مكة المكرمة بفريق من شركة "إثراء الخير" برئاسة الدكتور محمد زواري، ومدير الفرع 13 محمد خالد علوي و وليد خالد علوي ومدير مركز 25 التابع للفرع علي عادل علوي.

وجاء ذلك بحضور رئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا إسماعيل كولافجي، الذي أبدى سروره البالغ بحفاوة وحسن الاستقبال لضيوف الرحمن والذي اشتمل على المجس الحجازي والحلويات الحجازية وورود المدينة المنورة، وتقديم هدايا تذكارية للحجاج.

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد عباس سندي عن سعادته الغامرة بوصول أول أفواج ضيوف الرحمن لموسم حج 1445هـ، وحث منسوبي الشركة بهذه المناسبة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق توجيهات حكومتنا الرشيدة لينعموا بتأدية نسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة و على أكمل وجه.