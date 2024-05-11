أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين في منطقة تبوك، وذلك بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة.
نص بيان وزارة الداخلية:
بفضل الله تعالى، تم القبض على كل من عماد محمود حسين ومصطفى محمود حسين، سوريين الجنسية، عند قيامهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة. وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيراً.
وقد أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجانيين عماد محمود حسين ومصطفى محمود حسين، يوم السبت الموافق 1445/11/3 هـ، الموافق 2024/5/11م، في منطقة تبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمقيم سوري وشقيقه في تبوك والكشف عن التهمة الموجهة اليهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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