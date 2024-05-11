تراند اليوم : شاهد.. انهيار وبكاء اللاعبة المصرية "ندى فهيم" بعد هزيمتها بالضربة القاضية على يد السعودية هتان السيف

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع مقطع فيديو انهيار وبكاء اللاعبة المصرية ندى فهيم، بعد هزيمتها بالضربة القاضية على يد اللاعبة هتان السيف، في مباراة ضمن منافسات PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت خلال الفيديو: " أنا مش طالعة أتكلم على ماتش، ولا طالعة أقول أنا مظلومة ولا عايزة حقي، أنا طالعة أقول أني أتهانت ، السعودية أصلا مكنتش متقدمة في الحوارات دي، وبدأت تتفتح من نفسها".

وتابعت: "مفيش حد بيعرف يحط على المصريين، ومصر بتأخذ المستوى الثاني في أي رياضة، والسعودية لسة متقدمة في الحاجات دي".

وأضافت: " أنا مش مضايقني غير المعاملة، الكومنتات .. أنتي موتي، أنتي ميتة". وواصلت: "أنتم موقعتوش حد يهودي يعني، أنا مسلمة .. ودي رياضة".

وكانت اللاعبة أدلت بتصريحات قبل المباراة أستهانت خلالها باللاعبة هتان، فيما تمكنت هتان من حسم المباراة لصالحها في وقت قياسي بالضربة القاضية، وغادرت اللاعبة المصرية القفص على نقالة بسبب شدة الضربة.