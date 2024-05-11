جازان تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 55.1 ملم في سد بيش

وجاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ حيث رصدت (23) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الجمعة 10 مايو، وحتى التاسعة صباح السبت 11 أبريل2024؛ هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، القصيم، عسير، جازان، نجران، والجوف). وأوضح التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجّلت (18.6) ملم في العفيرية برنية، فيما سجّلت عسير (12.0) ملم في القاعدة الجوية بخميس مشيط، و(9.0) ملم في الشعف بأبها، و(8.3) ملم في مطار أبها، و(8.0) ملم في الواديين بأحد رفيدة.
وأشار التقرير إلى تسجيل القريات في الجوف (8.8) ملم، وتسجيل التجارب بعنيزة في القصيم (5.6) ملم، وعنيزة ( ملم .2) ملم، والأبرق بالبدائع (4.0) ملم، ودخنة بالرس (1.4) ملم. بينما سجّلت منطقة نجران (1.4) ملم في بئر عسكر بنجران، و(0.5) ملم في نجران.
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