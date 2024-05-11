القبض على سيدة سورية بسبب نشر محتوى مخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الرياض

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على سيدة سورية تم ضبطها وهي تنشر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وتمت إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

وفقًا للمعلومات الواردة، فإن المقيمة السورية تم رصدها عندما نشرت محتوى مرئيًا ينتهك القيم والأخلاق العامة عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. استجابت السلطات الأمنية بسرعة لهذا الانتهاك وتمكنت من تحديد هويتها والقبض عليها.