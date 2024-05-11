‏الكشف رسميا عن سبب حالات التسمم داخل مطعم همبرقيني بالرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي كشفت عن وجود بكتيريا “كلوستريديوم بوتولينوم” المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة “المايونيز” من ماركة (BON TUM) في منتجات معروفة.

وبناءً على هذه النتائج، قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لضمان سلامة المستهلكين. تشمل هذه الإجراءات إيقاف توزيع وسحب المنتج المشار إليه، وذلك في جميع مدن المملكة، بالإضافة إلى إيقاف عمل المصنع المعني وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة.

وتم أيضًا سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية، وتم إشعار جميع عملاء المصنع من المطاعم والمنشآت الغذائية بإتلاف جميع المنتجات التي لديهم من تلك العلامة التجارية.