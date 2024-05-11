تراند اليوم : شاهد.. استطلاع آراء المواطنين بشأن نظام الفصول الدراسية الثلاثة

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية تقريرا حول آراء المواطنين بشأن الفصول الدراسية الثلاثة.

وقال مواطن:". الفصول الثلاثة ملخبطة بسبب الإجازات المطولة وذلك يؤثر على مواعيد النوم، أما نظام الدراسة فصلين أفضل لأن الطالب يستطيع تنظيم مواعيده أفضل ويعرف متى ينام ومتى يستيقظ".

وأضاف مواطن:" الفصول الثلاثة أفضل وفترة الإجازة القصيرة تجعل الطلاب لا ينسون المعلومات التي يدرسونها، كما أن الفعاليات طوال العام مترابطة وبالتالي يكون لديهم وقت للمتعة ووقت للدراسة ووقت للراحة".

وأشار مواطن إلى أنه يرى أن الدراسة فصلين مناسب أكثر للطلاب، ويستطيع الطالب فهم المواد الدراسية بشكل أفضل.