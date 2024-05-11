تراند اليوم : بالفيديو... الخضيري: حليب الإبل يوجد به إنسولين ولا يرفع السكر ويغني عن الأطعمة الأخرى لمدة شهرين!

صحيفة الخليج 365: وصف الباحث فهد الخضيري حليب الإبل بالشافي والكافي وبه تطبب وأدوية بحسب زعمه.

وقال خلال مقطع فيديو:"هناك دراسة تقول أن حليب الإبل يوجد به إنسولين ولا يرفع السكر ويغني عن الأطعمة الأخرى لمدة شهرين". وتابع:" ذلك مجرب عند ملاك الإبل أو رعاة الإبل".

وأثار تصريح الخضيري حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وعلق مغرد قائلا:"التجربة برهان حليب الإبل يزيد السكر.. انتبه".

وتابع مغرد آخر:" ماودي أقول كذب لكن أنا أشرب الحليب وأقيس أجد السكر مرتفع خاصة حليب الخلفة حلاه زايد سبحان الله فلا تتوهقون".

وأضاف مغرد:"أشهد بالله أن بعض حليب الإبل أخطر شيء على مريض السكر وعن تجربة".