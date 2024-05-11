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تراند اليوم : بالفيديو... الخضيري: حليب الإبل يوجد به إنسولين ولا يرفع السكر ويغني عن الأطعمة الأخرى لمدة شهرين!

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صحيفة الخليج 365: وصف الباحث فهد الخضيري حليب الإبل بالشافي والكافي وبه تطبب وأدوية بحسب زعمه.

وقال خلال مقطع فيديو:"هناك دراسة تقول أن حليب الإبل يوجد به إنسولين ولا يرفع السكر ويغني عن الأطعمة الأخرى لمدة شهرين". وتابع:" ذلك مجرب عند ملاك الإبل أو رعاة الإبل".

وأثار تصريح الخضيري حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وعلق مغرد قائلا:"التجربة برهان حليب الإبل يزيد السكر.. انتبه".

وتابع مغرد آخر:" ماودي أقول كذب لكن أنا أشرب الحليب وأقيس أجد السكر مرتفع خاصة حليب الخلفة حلاه زايد سبحان الله فلا تتوهقون".

وأضاف مغرد:"أشهد بالله أن بعض حليب الإبل أخطر شيء على مريض السكر وعن تجربة".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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