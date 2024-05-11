شكرا لقرائتكم خبر القوات الجوية تختم مشاركتها في تمرين «علم الصحراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في التمرين الجوي المختلط «علم الصحراء»، والذي نفذ بمركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن عادل سعيد أبو ملحه، تحقيق أهداف التمرين خلال اكتساب الخبرة للأطقم الجوية والفنية والمساندة، وإبراز احترافية منسوبي قواتنا الجوية في تنفيذ المهام المنوطة بها.

وأوضح أن التمرين الذي نُفذ على مدى 3 أسابيع، شمل تنفيذ عمليات جوية مضادة هجومية ودفاعية، وإسناد للقوات السطحية، ضمن سيناريوهات جديدة ومعقدة في ظل تهديدات متنوعة.

وأشار إلى أن القوات الجوية شاركت بعدد 6 طائرات مقاتلة من منظومة (ف - 15 إس أي) بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، فيما نفذت 80 طلعة جوية نهارية وليلية، والتزود بالوقود جوا.