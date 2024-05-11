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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت إيقاف توزيع المايونيز المتسبب في حالات التسمم، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووفقا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستمرارا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم «همبرقيني»، بمدينة الرياض أخيرا، فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة، وجود بكتيريا «كلوستريديوم بوتولينوم» المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة «المايونيز» من ماركة (BON TUM)، في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها، ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع، أيضا، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت إيقاف توزيع المايونيز المتسبب في حالات التسمم، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووفقا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستمرارا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم «همبرقيني»، بمدينة الرياض أخيرا، فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة، وجود بكتيريا «كلوستريديوم بوتولينوم» المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة «المايونيز» من ماركة (BON TUM)، في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها، ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع، أيضا، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقا. وأهابت الوزارة والجهات ذات العلاقة بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف ما يتم تداوله من شائعات وأخبار مغلوطة. الإجراءات الإضافية

إيقاف توزيع المنتج المذكور «المايونيز»، وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع، تمهيدا لتطبيق الإجراءات النظامية.

سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع، بجميع التشغيلات، وكل تواريخ الصلاحية.

إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية، بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.

مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة، من الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.

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