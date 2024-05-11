ضبط 19,710 مخالفين وإحالة 40,391 لبعثاتهم الدبلوماسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمناطق، عن ضبط 19710 مخالفين، وترحيل 13383، وإحالة 40391 لبعثاتهم الدبلوماسية، خلال الفترة من 2 إلى 8 مايو 2024. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمناطق، عن ضبط 19710 مخالفين، وترحيل 13383، وإحالة 40391 لبعثاتهم الدبلوماسية، خلال الفترة من 2 إلى 8 مايو 2024. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على ا

لإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 19710 إجمالي عدد المخالفين.

12961مخالفا لنظام الإقامة.

4177 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2572 مخالفًا لنظام العمل.

979 حاولوا العبور إلى الداخل.

43 % منهم يمنيو الجنسية.

54 % إثيوبيو الجنسية.

3 %جنسيات أخرى

46 حاولوا العبور إلى الخارج.

12متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.

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