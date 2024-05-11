أعمدة رذاذ لتلطيف الأجواء في حديقة مسفلة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شملت أعمدة رذاذ لتخفيف درجة الحرارة وتلطيف الأجواء، أعادت أمانة العاصمة المقدسة تأهيل وتطوير حديقة المسفلة، وذلك ضمن الأعمال الهادفة إلى تطوير الحدائق العامة، وتحسين جودة خدماتها، وبما يتلاءم مع احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضحت الأمانة أن أعمال إعادة التأهيل تمثلت: في تشكيل مسطحات خضراء وعناصر جمالية جديدة للحديقة، وإيجاد أماكن للجلوس، وألعاب للأطفال، إلى جانب إعادة تأهيل دورات المياه، وإنشاء دورات جديدة، وإضاءات لليزر، وممرات للمشاة.

وأضافت، بأن الحديقة تحتل مساحة تقدر بنحو 35،000 م2، وقد شملت أعمال التأهيل: زراعة 4500 نوع من أنواع النباتات المختلفة التي تتلاءم مع أجواء المدينة، إضافة إلى مسطحات خضراء تزيد مساحتها على 18،500م2. كما شملت الأعمال تنفيذ أعمدة رذاذ لتخفيف درجة الحرارة وتلطيف الأجواء، بحيث يتم التحكم فيها أتوماتيكيا، إضافة إلى تنفيذ إنارة تجميلية بعدد 62 عمودا، لإضافة لمسة جمالية خلال فترات المساء.

يذكر، أن أمانة العاصمة المقدسة تولي مشاريع الحدائق عناية كبرى، خلال إبرام كثير من المشاريع مع شركات محلية ودولية متخصصة، وذات خبرات ومهارات عالية في تنفيذ الحدائق التي تمثل نموذجا جديدا لتطويرها، وفق هوية جديدة ومرافق عصرية تسهم في أنسنة المدينة، والرفع من جودة الحياة وتعزيز الجانب الصحي والبيئي.

تطوير حديقة المسفلة