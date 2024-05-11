«مبتكرون 2024» يستهدف المتدربين تقنيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنظم إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، اليوم، معرض مبتكرون 2024، تحت عنوان «إلهام وابتكار»، الذي يستهدف متدربي ومتدربات المعاهد الثانوية الصناعية، والكليات التقنية، ومنشآت التدريب الأهلي، ومعاهد الشركات الاستراتيجية بالمنطقة الشرقية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، اليوم، معرض مبتكرون 2024، تحت عنوان «إلهام وابتكار»، الذي يستهدف متدربي ومتدربات المعاهد الثانوية الصناعية، والكليات التقنية، ومنشآت التدريب الأهلي، ومعاهد الشركات الاستراتيجية بالمنطقة الشرقية. ويهدف المعرض،إلى تعزيز مفهوم التدريب التقني والمهني، وإطلاق التفكير الابتكاري لدى المشاركين في 4 مسارات مختلفة: «التعليم والتدريب، الصحة والسلامة المهنية، البيئة، والاقتصاد والتنمية».

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