الصندوق الثقافي يدعم صناعة الأفلام والمسلسلات الروائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم الصندوق الثقافي المستند إلى دوره الريادي كداعم وممكن مالي للقطاع الثقافي في المملكة، برعايته للمرة الثالثة لمهرجان أفلام السعودية الذي اختتم دورته العاشرة أمس الأول بالظهران، بتنظيم من جمعية السينما، وشراكة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، ودعم هيئة الأفلام.

وشارك الصندوق خلال مدة المهرجان 2 - 9 مايو الحالي بجناح في معرض سوق الإنتاج، مستهدفا الزوار والمهتمين بقطاع الأفلام، بما يقدمه من برامج تمويلية وغير التمويلية.

واستعراض الحلول غير التمويلية ومنها «الاستشارات» و»القسائم»، بهدف تمكين المبدعين ورفع جاهزيتهم.

وضمن مشاركته في سوق الإنتاج، شارك الصندوق الثقافي في جلسة حوارية بعنوان «صناديق الدعم السعودية» بمشاركة من مركز إثراء وصندوق البحر الأحمر، تحدث فيها ممثل الصندوق فارس العسكر عن ما يقدمه برنامج تمويل قطاع الأفلام في دعم منشآت القطاع، والفرص الواعدة في صناعة الأفلام في المملكة، كما شهد الحفل الختامي للسوق تكريم الصندوق الثقافي، نظير رعايته للمهرجان ودوره في تحفيز صناعة الأفلام.

ويعد مهرجان أفلام السعودية حدثا سنويا بارزا يتضمن عددا من مسابقات الأفلام والسيناريو التي شهدت تطورا كبيرا في هيكلتها، نافس عليها هذا العام فيلم «أحلام العصر» للأخوين فارس وصهيب قدس المدعوم من الصندوق في فئة «الأفلام الروائية الطويلة»، والذي عرض أيضا ضمن جدول عروض أفلام المهرجان.

برامج تمويلية وغير تمويلية للصندوق: