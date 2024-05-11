تخريج الدفعة الأولى من برنامج منح «البحر الأحمر الدولية»

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت شركة البحر الأحمر الدولية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج منح «البحر الأحمر الدولية» بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، بحصول 107 طلاب وطالبات على شهادة البكالوريوس في تخصص «إدارة الضيافة الدولية» باعتماد من «كلية لوزان للأعمال السويسرية EHL»، عبر منح دراسية كاملة توفرها «البحر الأحمر الدولية» لأبناء وبنات المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت شركة البحر الأحمر الدولية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج منح «البحر الأحمر الدولية» بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، بحصول 107 طلاب وطالبات على شهادة البكالوريوس في تخصص «إدارة الضيافة الدولية» باعتماد من «كلية لوزان للأعمال السويسرية EHL»، عبر منح دراسية كاملة توفرها «البحر الأحمر الدولية» لأبناء وبنات المملكة. وتسعى الشركة من خلال هذا البرنامج التعليمي المتقدم إلى صقل مهارات وبناء خبرات قادة المستقبل والمحترفين في مجال «إدارة الضيافة الدولية»، وذلك عن طريق تقديم منهج متكامل، عبر كلية الضيافة في جامعة الأمير مقرن.

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