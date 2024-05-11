حزمة برامج ومبادرات جديدة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية

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وتسعى الوزارة إلى تعزيز البنية التحتية الاجتماعية، خلال توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وكذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف عددا من الفئات، وتوفير الدعم للأسر والأفراد في حالات الاحتياج، إلى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي، ورعاية ذوي الإعاقة وتمكينهم وتقديم الخدمات التأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع، ولا سيما مع صدور موافقة المقام الكريم على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعزز اسـتقلالية واندماج وتمكيـن ذوي الإعاقة، ويرفـع مسـتوى وعـيهم بحقوقهـم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تطوير قطاع التنمية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تعمل على تعزيز الرفاهية الاجتماعية.وتسعى الوزارة إلى تعزيز البنية التحتية الاجتماعية، خلال توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وكذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف عددا من الفئات، وتوفير الدعم للأسر والأفراد في حالات الاحتياج، إلى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي، ورعاية ذوي الإعاقة وتمكينهم وتقديم الخدمات التأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع، ولا سيما مع صدور موافقة المقام الكريم على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعزز اسـتقلالية واندماج وتمكيـن ذوي الإعاقة، ويرفـع مسـتوى وعـيهم بحقوقهـم. وحققت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 2023 كثيرا من المنجزات في قطاع التنمية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، ضمن أهداف التحول الوطني في منظومة تعزيـز التنمـية المجتمعية، ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكينه من تحقيق أثر أعمق في قطاعات عدة، إذ زادت أعداد المنظمات غير الربحية بمبادرات برنامج التحول الوطني بنسبة تزيد على 4.3%. إنجازات بالأرقام تدريــب 95,324 من مستفيدي الضمان.

توظيــف 51,659 من مستفيدي الضمان.

توفير 55 وحدة ســكنية للأيتام مع تأثيثها.

توظيـف 200 يتيمـة ضمن مشاريع التمكيــن.

834300 متطوع خلال 2023.

تطويــر القطاع غير الربحي في 13 منطقة.

1.700 مستفيدة في برنامج تدريب للكوادر النسائية.

تمويل بـ2 مليار لمشاريع الأسر المنتجة.

خدمة 31.499 مستفيدا مـن برامج التدريـب والتأهيل.

توفير 169 فرصة تنموية على المنصة الوطنية.

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