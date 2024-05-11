المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل أمريكا للمشاركة في آيسف 2024

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ويمثل الوطن في المسابقة التي تعد أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، 35 طالبا وطالبة، يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم، وتشارك فيه المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل المنتخب السعودي للعلوم والهندسة للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024»، الذي سيقام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 ـ 18 مايو الجاري.ويمثل الوطن في المسابقة التي تعد أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، 35 طالبا وطالبة، يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم، وتشارك فيه المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم. وأوضحت «موهبة»، أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضم نخبة الطلاب السعوديين، الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة، من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الحالي، ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعا في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالبا وطالبة، وفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوبا وموهوبة لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF). الطلاب المرشحون لتمثيل الوطن في آيسف 2024 خضعوا لسلسلة من التدريبات المكثفة على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب.

شارك أكاديميون وخبراء في تخصصات مختلفة، لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم.

جهود متكاملة للجهات الوطنية الحاضنة والداعمة، من جامعات ومراكز أبحاث وكيانات وشركات، وأولياء أمور وأسر، ومعلمين ومعلمات.

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