طالبة سعودية تحل مشكلة تجمع الغبار على أسطح ألواح الطاقة الشمسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الطالبة أريج القرني، ممثلة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، في معرض «آيسف» الدولي للعلوم والهندسة ISEF، وذلك خلال مشروعها الخاص لحل مشكلة تجمع الغبار على أسطح ألواح الطاقة الشمسية، عبر مشروع بحثي مميز ينافس في «آيسف 2024»، إذ تنتج عن هذه المشكلة خسائر خلال الطاقة المهدرة، وفي الناتج المادي يصل إلى ملايين الدولارات.

وأوضحت القرني، أن مشروعها يتمحور حول استكمال البحوث العلمية في هذا المجال، خلال وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة بشكل دائم خلال توفير الطاقة، إضافة إلى تحقيق الربحية المادية في هذه المشاريع الحيوية، التي تؤثر في جميع سكان الكرة الأرضية.

وعبرت عن شعور الفخر والاعتزاز وهي تمثل المملكة في هذا المعرض العالمي، خلال مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مقدرة لمؤسسة موهبة ولوزارة التعليم ولمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، دعمهم المتواصل لتمثيل المملكة في هذه التظاهرة العلمية المهمة.

وتعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ورشة تأهيلية لجميع الطلاب الفائزين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، وذلك بهدف اختيار المشاريع التي تمثل المملكة دوليا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “ISEF”.