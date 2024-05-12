تراند اليوم : بعد إعلان "الشؤون البلدية" عن مصدر التسمم .. هل يحق لمطعم‎"هامبرغيني" مقاضاة مصنع منتج المايونيز ؟

صحيفة الخليج 365: أثار سؤال:"هل يحق لمطاعم هامبرغيني محاسبة مصنع المايونيز مصدر التسمم؟"، تفاعلا على منصة إكس، وذلك بعد ثبوت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM).

رفع قضية

وعلق المحامي خلف آل مغيرة: "بإمكان المطعم رفع قضية أمام القضاء إذا تحققت ثلاثة أركان أساسية وهي، الخطأ "التسمم" بموجب تقرير رسمي من جهة مستقلة، والضرر "السمعة" بموجب حال الواقع وإغلاق الفروع، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.. وإذا تحققت المحكمة تكلف الخبراء بتقدير التعويض المستحق".

نظام المعاملات المدنية

فيما قال المحامي عبدالله البرادي: "يحق للمطعم مقاضاة الشركة المصنعة للمايونيز والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمطعم إذا كان المايونيز هو السبب الوحيد، وبما أن الشركة المصنعة للمايونيز شركة سعودية فأصبحت المحاكم السعودية مختصة بالدعوى.

وتابع :" نصت المادة 120 من نظام المعاملات المدنية على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" وحيث أنه ثبت بالدليل الفني من الجهة الرسمية المعتمدة أن مصنع المايونيز هو المتسبب بالتسمم وترتب عليه خسائر كبيرة مادية (مصروفات المطعم خلال الفترة + انقطاع الأرباح والإيرادات خلال المدة + الضرر المعنوي بانخفاض قيمة العلامة التجارية للمطعم) فيستحق المطعم مطالبة المصنع بالتعويض عن ذلك كله لأنه الخطأ ثبت أن مصدره هو المصنع، بالإضافة إلى تعويض المصابين بالتسمم".

توزيع المسؤولية

وأضاف:" أما إذا كان التسمم سببه من المايونيز وعوامل أخرى فيتم توزيع المسؤولية والتعويضات الناتجة عن الضرر على كل المتسببين وفقاً للمادة 127 من نظام المعاملات المدنية "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض".

دراسة وافية

وفي السياق نفسه قال المحامي عبدالله اليوسف:" الأمر يتطلب دراسة وافية سواء من المصنع أو المطعم قبل اتخاذ قرار البدء بإجراءات التقاضي تجاه الآخر، خاصة بمستندات التعامل بين المنشأتين،

وعلى سبيل المثال، اشتراطات الجودة واختبار المنتج (أن وجدت)، النقل التخزين الشروط الفنية للمنتج وظروف استعماله وغيرها من اشتراطات التعاقد".

إدانة المطعم

فيما كتب مغرد: "هناك أسباب كثيرة ممكن تدين المطعم نفسه، يمكن أن يكون سوء التخزين منهم في الاستعمال مثلا يستعملونه بدون ما يسكرونه ومتابعة تاريخ صلاحية المايونيز، والمطاعم التي تستخدم هذا المنتج لم يتم رصد أي حالة تسمم فيها غير مطعم هامبرغيني".

وقال مغرد : كيف سيثبتون أن المصنع هو السبب بيقول المصنع السبب سوء تخزين ويرفعون دعوى تعويض على المطعم

وتابع مغرد:"المطعم مسؤول بالكامل قانونيًا وأخلاقيًا عما يقدمه من طعام". وتساءل مغرد:"طيب ليه المطاعم الثانية ما تضررت ؟"