تراند اليوم : بالفيديو.. مختص في "التغذية" يكشف متى وكيف يتم تسمم "المايونيز " في المطاعم والفنادق

صحيفة الخليج 365: أوضح المختص في التغذية إبراهيم العريفي، أن سوء تخزين "المايونيز"، يجعل منه بيئة خصبة للبكتيريا.

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" :"تطبيق نظام الجودة، وتتبع النقاط الحرجة عن طريق تحليل مصادر الخطر أو الأيزو هذا يكفل عدم حدوث حالات تسمم في الفنادق أو المطاعم".

وتابع:"لكن إذا توجد نقاط حرجة في المطعم أو الفندق فهذا يؤدي إلى حدوث مشكلة، مثلا إذا يوجد بوفيه مفتوح وأغذية ساخنة، وإذا برد الأكل ونمت فيه البكتيريا يحدث التسمم لذلك تطبيق نظام الجودة والأيزو هذا يكفل السلامة".

وأضاف:"السلطة لا تخزن فترة طويلة لمدة يومين أو ثلاثة، حتى لا تنمو فيها البكتيريا، ويؤدي إلى نزلات معنوية، ونواتج البكتيريا أخطر من البكتيريا نفسها". مشيرا إلى أن المايونيز بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.