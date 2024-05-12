تراند اليوم : بالفيديو .. " محمد الدريم" : أحب اللي عندهم ثروات والطفارى ما أحبهم .. وهذا الأمير حصلت منه أعلى شرهة!

صحيفة الخليج 365: كشف "محمد الدريم ، خلال لقاء مع برنامج " ثمانية " عن معلومات عن مهنة " خوي التجار" وأعلى شرهة حصل عليها.

الطفارى ما أحبهم

وقال : أنا أحب اللي عندهم ثروات والطفارى ما أحبهم ، أصدقائي من رجال الأعمال قيمتهم " 150 مليار ريال" .

وتابع: أول واحد تشرفت بأخويته فهد بن عبدالعزيز العجلان تعرفت عليه بمناسبة لمجتمع رجال الأعمال ، ويناديني أروح معاه بكل مكان .

أعلى شرهة

وواصل: أعلى شرهة جاتني من " عبدالعزيز بن فهد " كانت فوق المليون .

وأشار إلى أنه لا يملك عند قدومه للبرنامج ريال واحد . موضحا أن كل ما يملكه طول السنوات جمعه لوالدته .

ترتيب جدول الأعمال

وأردف: بإذن الله عقب 5 سنوات تطلق علي رجل أعمال ، فأنا أفكر أرتب جدولي ، والروتين اليومي أقوم 8 صباحا أتناول قهوتي المفضلة ، وأسير مع أصدقائي رجال الأعمال .

وعن المضايقات التي تعرض لها من التجار ، أوضح الدريم : بعض التجار إن شافك تجامل بزيادة ضغط عليك ، وبعضهم والله لو تمجدهم يوميا ما يثمر فيه العمل الطيب ، وبعضهم يشوفك في المناسبات وكأنه ما يعرفك .

الاستفادة من رجال الأعمال

وعن الاستفادة من رجال الأعمال ، قال : والله لو جاك واحد وهو يقدر عليه التاجر أو جيته في وقت موفق يسر أمره .. مٌضيفا : بعض رجال الأعمال وجهه لمجتمعاتهم بالمليارات وما بيني وبينهم علاقة ما أقط وجهي عليهم ، وبعض التجار يملكون مليارات ما دخل مخبايا ريال واحد بس لو جيته بموضوع إنساني أو موضوع شخصي لي قضاه بمقدرته .

واستطرد: ولدي " عجلان" على اسم عجلان العجلان ، و " فهد " على اسم الشيخ فهد بن حثلين والثالث " يزيد " على اسم صاحب الإنجازات يزيد محمد الراجحي .