شكرا لمتابعة خبر عن سالم المطيرى: عقوبة انتهاك حقوق العلامات التجارية تصل للسجن 3 سنوات …بالفيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية سالم المطيري، بأن عقوبة انتهاك حقوق العلامات التجارية تصل للسجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال.

وقال المطيرى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الاخبارية: “اذا تحدثنا عن براءات الاختراع، فالحق العام فى نظام حماية حقوق المهندس قد اصل الغرامة فيه إلى ٢٥٠ ألف ريال وقد تضاعف إلى ٥٠٠ ألف ريال، كذلك نضيف لها الإنذار والتشهير وقد تصل عقوبة السجن بها الى ٦ الشهر، كذلك مصادرة وإتلاف المواد المضبوطة.

واضاف اما الحق الخاص فيتم تعويض صاحب الحق بقدر الضرر الذى تعرض له، ولا يوجد حد اعلى.